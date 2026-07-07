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İsveç Başbakanı Kristersson: "Nato'nun Hava Erken Uyarı ve Kontrolü İçin Globaleye'ı Seçmesinden Gurur Duyuyoruz"

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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, NATO'nun hava erken uyarı ve kontrol kabiliyeti için İsveç yapımı GlobalEye sistemini seçmesinden gurur duyduğunu açıkladı. Sistem, Saab tarafından geliştirilen yeni nesil bir hava erken uyarı ve kontrol uçağıdır.

(ANKARA) - İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, NATO'nun hava erken uyarı ve kontrol kabiliyetinin yeni platformu olarak İsveç'in geliştirdiği GlobalEye sistemini seçmesinden gurur duyduklarını açıkladı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Harika haber! NATO'nun, İttifak'ın hava erken uyarı ve kontrolü için yeni platformu olarak İsveç platformu GlobalEye'yi seçmesinden gurur duyuyorum. GlobalEye, kolektif savunmamız için temel ihtiyaçlara büyük katkı sağlayacak. NATO için harika ve İsveç için harika bir gün" ifadelerini kullandı.

GlobalEye, İsveçli savunma sanayi şirketi Saab tarafından geliştirilen, havada, karada ve denizde geniş alan gözetleme yapabilen yeni nesil bir Havadan Erken Uyarı ve Kontrol (AEW&C) uçağı olarak biliniyor.

Kaynak: ANKA
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