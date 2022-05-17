İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, NATO'ya Üyelik Başvurusunu İmzaladığını Duyurdu - Haberler

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, "NATO başvurumuz şu an resmi olarak imzalandı" açıklamasını yaptı.

İsveç Dışişleri Bakanı Linde, sosyal medya hesabında; NATO'ya üyelik için İsveç Hükümeti'nin resmi niyet mektubunu imzaladığını duyurdu. Linde, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Biraz önce İsveç Hükümeti'nin NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e yollayacağı tarihi bir niyet mektubunu imzaladım. NATO başvurumuz şu an resmi olarak imzalandı."