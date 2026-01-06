Haberler

ISUBÜ Rektörü Çatal, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

ISUBÜ Rektörü Çatal, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, 2025 yılına damga vuran fotoğrafların oylamasına katıldı. Çatal, çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceleyerek seçim yaptı. Oylama, 31 Ocak'a kadar devam edecek.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Rektör Çatal, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" fotoğrafını seçen Çatal, "Portre" kategorisinde Mehmet Arslanın "Hayat siyah beyaz" fotoğrafını belirledi.

Çatal, "Haber" kategorisinde, Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiye altında", "Spor" kategorisinde, Evrim Aydın'ın "Aduken", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde, Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğraflarını tercih etti.

Çatal,her fotoğrafın birbirinden değerli olduğunu belirterek, "Altı başlık altında fotoğraflarını gördük. Kendimize en uygun olanı seçtik. Anadolu Ajansının bir kez daha güzel fotoğraflar ortaya koyduğunu bir kez daha gördük." diye konuştu.

Oylama 31 Ocak'a kadar sürecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha

Anlaşmaya yanaşmayan terör örgütüne Türkiye'den net mesaj
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı

Genç öğretmeni ölüme götüren illet! Video yayınlayıp intihar etti
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler

"Ben kralım" diyerek kendini inanılmaz bir ödüle layık gördü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi

Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

En düşük emekli aylığı için milyonların beklediği adım atılıyor
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti

Şeyma Subaşı'dan sürpriz hamle! İnkar değil itiraf geldi
Suriye'de gerilim tırmandı! Terör örgütünün hedefleri vuruluyor

Ordu harekete geçti, terör örgütü hedefleri vuruluyor
Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi

Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi
Gülben Ergen'den yasaklı madde tepkisi: Hep popüler isimler manşet yapılıyor

Gülben Ergen'den zehir zemberek sözler: Hep ünlü tokatlayın
10 yıldır aranıyordu! FETÖ'ye büyük darbe

10 yıldır aranıyordu! FETÖ'ye büyük darbe