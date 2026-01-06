ISUBÜ Rektörü Çatal, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Rektör Çatal, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" fotoğrafını seçen Çatal, "Portre" kategorisinde Mehmet Arslanın "Hayat siyah beyaz" fotoğrafını belirledi.

Çatal, "Haber" kategorisinde, Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiye altında", "Spor" kategorisinde, Evrim Aydın'ın "Aduken", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde, Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğraflarını tercih etti.

Çatal,her fotoğrafın birbirinden değerli olduğunu belirterek, "Altı başlık altında fotoğraflarını gördük. Kendimize en uygun olanı seçtik. Anadolu Ajansının bir kez daha güzel fotoğraflar ortaya koyduğunu bir kez daha gördük." diye konuştu.

Oylama 31 Ocak'a kadar sürecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak saat 17.00'ye kadar devam edecek.