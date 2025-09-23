ISUBÜ'den 6 Akademisyen Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesine Girdi

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden (ISUBÜ) 6 akademisyen, dünyanın en etkili bilim insanları listesine girdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Stanford Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından her yıl yürütülen çalışmada, akademisyenler nitelikli yayın sayısı, atıf sayısı, h-indeksi, patentler ve yayımlandıkları dergilerin etkisi gibi uluslararası ölçütlere göre değerlendiriliyor. Araştırmada dünya genelinde 200 bini aşkın bilim insanı inceleniyor.

Akademik yayıncılık şirketi Elsevier ile Stanford Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları 2025" listesi yayımlandı.

Buna göre, ISUBÜ'den "Kariyer Boyu Etki" kategorisinde Teknoloji Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Arzu Sencan Şahin ve Prof. Dr. Fatih Yılmaz ile Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Baydar yer aldı.

"Yıllık Etki" kategorisinde ise Teknoloji Fakültesi'nden Prof. Dr. Önder Kızılkan, Prof. Dr. Fatih Yılmaz ve Doç. Dr. Yunus Emre Yüksel ile Ziraat Fakültesi'nden Prof. Dr. Osman Gökdoğan listeye girdi.