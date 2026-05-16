Isparta'da Uluslararası öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde düzenlenen mezuniyet töreninde, 22 ülkeden 84 uluslararası öğrenci kep atarak mezun oldu. Törende uluslararası öğrenci defilesi büyük beğeni topladı.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde "Kuşlar Sılaya Dönüyor" temasıyla mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende, uluslararası öğrenci defilesi beğeni topladı.

Programa, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, UDEF Isparta Başkanı Ali Aslan, ULÖT Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Emre Bıçakçı ve bir çok akademisyen katıldı.

Törende, Endonezya, Suriye ve Yemen'in ilk üç sırada yer aldığı 22 ülkeden 84 uluslararası öğrenci mezun oldu.

Program öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Bahadır Arıcı
