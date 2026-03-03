Haberler

Kırklareli'nde bahar renkleri Istranca ormanlarını süsledi

Kırklareli'nde bahar renkleri Istranca ormanlarını süsledi
Güncelleme:
Kırklareli'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla Istranca Dağları eteklerindeki ormanlarda açan çiçekler, doğa severler ve fotoğraf tutkunları için eşsiz manzaralar sunuyor.

Kırklareli'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla Istranca Dağları eteklerindeki ormanlık alanlarda açan çiçekler, doğayı renklendirdi.

Baharın habercisi olarak bilinen çeşitli kır çiçekleri, Istranca ormanlarında güzel manzaralar oluşturdu.

Yeşilin farklı tonlarıyla bütünleşen çiçekler, bölgeye ayrı güzellik kattı.

Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, bugünlerde renk cümbüşüne sahne olan ormanlık alanlara ilgi gösteriyor.

Bölge, özellikle hafta sonları doğa yürüyüşü yapmak ve fotoğraf çekmek isteyenlerin uğrak noktası haline geldi.

Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, AA muhabirine, baharın gelişiyle doğanın canlandığını söyledi.

Istranca ormanlarında açan çiçeklerin kente görsel zenginlik kattığını belirten Şen, "Trakya'nın doğal güzellikleri her mevsim ayrı güzelliğe sahip. Baharla birlikte doğada oluşan bu renk şöleni hem vatandaşlarımız hem de doğa fotoğrafçıları için güzel fırsatlar sunuyor." dedi.

Şen, bölgenin sahip olduğu doğal zenginliklerin korunmasının önemine işaret ederek, doğa turizminin geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

