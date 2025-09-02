İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde Yangın: İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde
Bağcılar'da bulunan İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde bir dükkanda başlayan yangın, bitişik iş yerlerine sıçradı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi, bazı iş yerlerinde patlamalar ve kısmi çökmeler meydana geldi.
Bağcılar'da bulunan İSTOÇ Ticaret Merkezi 10. Ada'daki bir dükkanda başlayan ve çok sayıda iş yerine sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Plastik ürünler satan dükkanda başlayan yangın, bitişik iş yerlerine de sıçradı. Bazı iş yerlerinde ufak çaplı patlamalar olurken, bazı iş yerlerinde de kısmi çökmeler meydana geldi.
Çeşitli ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangına müdahale sürüyor.
Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel