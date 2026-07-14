İstinye Üniversitesi CERN-CMS Deneyine kabul edildiğini duyurdu

İSTİNYE Üniversitesi, uluslararası bilim dünyasının araştırma platformlarından biri olan CERN-CMS Deneyine resmen kabul edildiğini duyurdu. İstinye Üniversitesi Temel Bilimler Bölümü Yüksek Enerji Parçacık Fiziği Araştırma Grubundan Prof. Dr. Taylan Yetkin liderliğinde gerçekleşen bu üyelikle birlikte İstinye Üniversitesi'nin temel bilimler alanındaki uluslararası araştırma ağını güçlendirmesi hedefleniyor.

İstinye Üniversitesi, CERN'de yürütülen iki çok amaçlı büyük deney olan ATLAS ve CMS deneylerinin her ikisinde de yer alacağını duyurdu.

Üniversiet tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"CERN'de yer alan ve Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC) üzerinde yürütülen iki genel amaçlı deneyden biri olan CMS (Compact Muon Solenoid), evrenin temel yapı taşlarını anlamaya yönelik araştırmaların yürütüldüğü dünyanın en büyük uluslararası bilimsel iş birliklerinden biri olarak kabul edilmektedir. CMS Deneyi; Standart Model'in sınanması, Higgs Bozonunun özelliklerinin araştırılması, karanlık madde ve yeni parçacık arayışları gibi modern fiziğin en önemli araştırma alanlarında çalışmalar yürütmektedir. ATLAS ve CMS deneyleri, 2012 yılında Higgs Bozonunun varlığını bağımsız olarak doğrulayarak parçacık fiziği tarihinin en önemli bilimsel başarılarından birine imza atmış ve 2013 yılı Fizik Nobel Ödülüne konu keşfi gerçekleştirmiştir.

"2023 yılında ATLAS Deneyine kendi oy hakkına sahip üye olarak kabul edildiği gibi, bu yıl da CMS Deneyine aynı şekilde üye olan İstinye Üniversitesi, uluslararası bilimsel platformlarda Türkiye'nin temsiliyetinin kuvvetlenmesini ulusal bir öncelik olarak gördüğü için, ATLAS ve CMS deneylerindeki ulusal görünürlüğü artıracak şekilde deneylere kendi namına üye olmuştur.

"İstinye Üniversitesi Temel Bilimler Bölümü Yüksek Enerji Parçacık Fiziği Araştırma Grubu araştırmacılarından Prof. Dr. Taylan Yetkin liderliğinde yürütülecek CERN-CMS çalışmalarında, Prof. Dr. Taylan Yetkin'in yanı sıra Doç. Dr. Onur Buğra Kolcu, Dr. Candan Dözen Altuntaş ve Dr. Ece Aşılar da araştırma ekibinde yer alıyor.

"İstinye Üniversitesi, 2023 yılında CERN'in diğer büyük genel amaçlı deneyi olan ATLAS Deneyine resmi olarak kabul edilmişti. 2026 yılında CMS Deneyine de kabul edilmesiyle birlikte CERN bünyesinde yürütülen iki büyük deneyde de doğrudan yer alan Türkiye'deki tek üniversite olma başarısını elde etti. Bu gelişme, İstinye Üniversitesi'nin temel bilimler ve yüksek enerji parçacık fiziği alanlarında uluslararası ölçekte yürüttüğü bilimsel çalışmaların ulaştığı seviyeyi ortaya koyarken, küresel araştırma ekosistemi içerisindeki konumunu daha da güçlendirdi."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı