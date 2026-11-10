İstinaf, motosiklet kazası cezalarını hız sınırı çelişkisi nedeniyle bozdu

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ELİF SOMUNCU/BÜŞRA ALAKOYUN - İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Sultanbeyli'de, erkek arkadaşının kullandığı motosikletin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 25 yaşındaki Ceren Yiğit'in hayatını kaybetmesine ilişkin otomobilin sürücüsü Ali Fırat Mert ile motosikletli Tolga Bayramoğlu için hükmedilen cezaların hız sınırına ilişkin çelişkiler giderilmeden verildiği gerekçesiyle hukuka uygun bulmadı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi (İstinaf), Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanıklar Ali Fırat Mert'e 4 yıl 2 ay, katılan sanık Tolga Bayramoğlu'na ise 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine ilişkin incelemelerini tamamladı.

Verilen kararda, müşteki Bayramoğlu'nun soruşturma aşamasında kaza sırasında 140 kilometre hızla ilerlediğini beyan ettiği, dosyadaki kamera görüntüleri ile kaza tespit tutanağı ve bilirkişi raporunun yanı sıra müşteki vekilinin istinaf dilekçesine eklediği makine mühendisi bilirkişi mütalaasında hızının saatte 147 kilometre olarak hesaplandığı belirtildi.

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin yerleşik içtihatlarına göre, aracın hızının azami hız sınırının en az iki katına ulaşması halinde "bilinçli taksir" koşullarının oluşabileceğinin aktarıldığı kararda, kaza tespit tutanağında olay yerindeki hız sınırının 130 kilometre yazıldığı, bilirkişi raporunda ise saatte 70 kilometre olarak belirtildiği, olay tarihindeki hız sınırının keşif yapılması ve Karayolları Genel Müdürlüğünden bilgi alınması suretiyle kesin olarak belirlenmesi gerektiği ifade edildi.

İstinafın verdiği kararda, kamera görüntüleri incelenerek motosikletin kaza anındaki hızının belirlenmesi için yeni bir bilirkişi raporu alınması ve hız sınırının aşılması durumunda Tolga Bayramoğlu hakkında bilinçli taksir hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Kararda, bu hususlar araştırılmadan ve değerlendirilmeden hüküm kurulmasının "eksik inceleme" ve "yetersiz gerekçe" olarak değerlendirildiği belirtilerek, sanıkların kazada "asli ya da tali kusurlu olup olmadıkları" yönünde Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinden rapor alınmadan ve sanıkların duruşmada savunmaları alınmadan önce düzenlendiği anlaşılan bilirkişi raporuyla yetinilerek eksik araştırmayla karar verildiğini aktarıldı.

İstinaf, karar duruşmasında sanık Ali Fırat Mert'ten son sözü sorulduktan sonra mahkeme heyeti tarafından kazaya ilişkin görüntülerin izlendiği, huzurda hazır bulunan sanığa yeniden son sözü sorulmaksızın hüküm kurulduğu gerekçesiyle Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 216/3. maddesine aykırı davranıldığı ve sanığın savunma hakkının kısıtlandığını belirtti.

Daire, sanık Ali Fırat Mert ile Tolga Bayramoğlu'nun müdafilerinin ve katılan Fatma Yiğit'in vekilinin istinaf başvurularını yerinde bularak, CMK'nin ilgili maddeleri uyarınca yerel mahkemenin kararının bozulmasına hükmetti.

Davanın geçmişi

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde, 26 Temmuz 2025'te, TEM Otoyolu'nda seyreden Ali Fırat Mert'in (49) kullandığı 35 ABL 662 plakalı otomobil ile Tolga Bayramoğlu (26) idaresindeki 34 KYM 62 plakalı motosikletin çarpışması sonucu, Bayramoğlu'nun arkasında yolculuk yapan Ceren Yiğit hayatını kaybetmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kazanın meydana geliş şekli aktarılarak, müşteki şüpheli Tolga Bayramoğlu'nun Karayolları Trafik Kanunu'nun 56'ncı maddesinde düzenlenen, "sürücünün geçme, dönme, duraklama, durma ve park etme gibi haller dışında şerit değiştirmesi" kuralını ihlal ettiği kaydedilmişti.

Şüpheli Ali Fırat Mert'in de sürücünün kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerlerine 30 metre mesafede şerit değiştirmesi kuralını ihlal ettiği iddianamede belirtilmişti.

İddianamede, Bayramoğlu'nun kusurlu eylemi nedeniyle Ceren Yiğit'in ölümüne, Mert'in de Yiğit'in vefat etmesine ve Bayramoğlu'nun yaralanmasına sebep olduğuna ilişkin değerlendirme yapılmıştı.

Yiğit'in ölüm nedeninin tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumuna yazı yazıldığı ve raporunun da sonradan gönderileceği iddianamede ifade edilmişti.

Bayramoğlu'nun "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, Mert'in de "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

Kazada hayatını kaybeden Yiğit için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca 17 Eylül'de hazırlanan otopsi raporunda, ölümünün genel beden travmasına bağlı kaburga, omurga, pelvis ve ekstremite kemik kırıklarıyla birlikte beyin kanaması, iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama ve büyük damar yaralanmasından gelişen dış kanama sonucu meydana geldiği bildirilmişti.

Davaya bakan Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi, 30 Ekim 2025'te tutuklu sanık Ali Fırat Mert'in tahliyesine karar vererek, "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Mahkeme heyeti, müşteki sanık Tolga Bayramoğlu hakkında ise "taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası vermişti.

Kaynak: AA