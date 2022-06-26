İstinaf, biyonik kulağın parasının SGK'dan ödenmesini onadı

ANKARA'da yaşayan, Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Başkan Yardımcısı Savaş Seyhan'ın doğuştan işitme engelli olan çocuğu S.S.'nin (17) ihtiyaç duyduğu 22 bin lira değerindeki biyonik kulağın (koklear implant cihazı) SGK tarafından ödenmesine dair karar, istinaf mahkemesi tarafından onandı.

Ankara'da yaşayan Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Başkan Yardımcısı Savaş Seyhan, doğuştan işitme engelli olan oğlu S.S.'nin duyabilmesi için ihtiyaç duyduğu, biyonik kulak olarak da bilinen koklear implant cihazını 22 bin TL'ye satın aldı. Cihazın 12 bin TL'si SGK tarafından ödenirken kalan 10 bin TL'lik kısmını Seyhan kendi cebinden karşıladı. Ancak Savaş Seyhan, 2019 yılının mayıs ayında, cihazın ücretinin SGK tarafından ödenmesi için Ankara 13'üncü İdare Mahkemesi'ne dava açtı.