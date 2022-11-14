İstilacı türlerin son 50 yıldaki zararı 1,3 trilyon dolar

ANTALYA'da düzenlenen Doğu ve Güney Avrupa İstilacı Yabancı türler İletişim Ağı 11'inci Konferansı'nda istilacı türlerin küresel düzeyde son 50 yılda verdiği ekonomik zararın, 1,3 trilyon dolar olduğu açıklandı. Yıllık bazdaki zararın ise 27 milyar dolar olduğu, her 10 yılda bir de üç katına çıktığı vurgulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, ev sahipliğini Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü'nün (AKSAM) üstlendiği Doğu ve Güney Avrupa İstilacı Yabancı Türler İletişim Ağı (ESENIAS) 11'inci Konferansı Antalya'da başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın istilacılarla mücadelesi konusunda yaptığı çalışmalar kapsamında değerlendirilen, Türkiye'den ve Avrupa'dan farklı kuruluşlarla iş birliği içerisinde gerçekleştirilen bilimsel konferans, çevrim içi gerçekleştirilen 2021 yılında 400 kişiyi bir araya getirmişti. 2022 yılında yüz yüze ve çevrim içi katılımla hibrit gerçekleştirilen konferans, 40'ı uzaktan erişimle olmak üzere 23 ülkeden 200'den fazla katılımcıyla yapılıyor. Deniz, iç sular ve kara ortamındaki istilacı canlı gruplarıyla ilgili bildirileri kapsayan konferansta 5'i davetli konuşmacı olmak üzere 51 sözlü ve 24 poster bildiri ile konu ele alınıyor. Türkiye denizlerinde 65, iç sularında ise 10 olmak üzere toplamda 75 istilacı türün bulunduğu da açıklandı.