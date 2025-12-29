İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 89. yılında Kahire'de anıldı

İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy, vefatının 89. yılında Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde düzenlenen törenle anıldı.

Programda, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, fikir dünyası, eserleri ve Mısır'da geçirdiği yıllara ilişkin sunum yapıldı.

Törene, Mısır'ın kültür ve sanat çevrelerinden temsilciler, Yunus Emre Enstitüsü öğrencileri ve basın mensuplarının da aralarında bulunduğu 100'ü aşkın davetli katıldı.

Program kapsamında İstiklal Marşı ile Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" adlı şiiri, Türkçe ve Arapça olarak okundu.

Hayatının yaklaşık 10 yılını Mısır'da geçiren Mehmet Akif Ersoy'un, bu dönemde Kahire Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı dersleri verdiği, Mısır'ın önde gelen kültür ve siyaset çevreleriyle yakın ilişkiler kurduğu belirtildi.

Ersoy'un, Helvan'da yaşadığı evin, halen ayakta olduğu ifade edildi.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, törende yaptığı konuşmada, Milli Mücadele'nin yalnızca silahla değil, aynı zamanda inanç ve ruh gücüyle kazanılmış bir mücadele olduğunu söyledi.

Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı İstiklal Marşı'nın bu ruhu en güçlü şekilde yansıttığını vurgulayan Şen, Ersoy'un Anadolu'yu dolaşarak verdiği vaazlarla halkın birlik ve direniş bilincini diri tuttuğunu kaydetti.

Şen, "Çanakkale Şehitlerine" şiirinin de Türk milletinin Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale'de verdiği destansı mücadelenin simgesi olduğunu ifade ederek, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin yeniden dirilişini temsil ettiğini vurguladı.

Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Mehmet Akif Ersoy'a yıllarca ev sahipliği yapan Mısır'a da teşekkür etti.