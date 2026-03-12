İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı dolayısıyla "4 Şehir 4 Mekan 4 Akif" sempozyumu düzenlendi

İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla, "4 Şehir 4 Mekan 4 Akif Esaretten İstiklale, İstiklalden İstikbale Mehmet Akif Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) öncülüğünde, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ), İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) işbirliğiyle düzenlenen sempozyumun açılışı, ASBÜ Sezai Karakoç Salonu'nda yapıldı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen sempozyumda, Mehmet Akif Ersoy'un düşünce dünyası, Milli Mücadele'deki rolü ve mücadelenin geçtiği tarihi mekanlar ele alındı.

ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, programda yaptığı konuşmada, sempozyumun tarihi bir bölgede gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, "Bulunduğumuz yer, hem İstiklal Marşı'nın yazıldığı hem de ilk kez okunduğu mekanların tam ortasında. 105 yıl öncenin hafıza tazelemesi için bir aradayız." dedi.

Projenin TBMM himayesinde yürütülmesinin önemli olduğunu belirten Arıcan, Mehmet Akif Ersoy'un Milli Mücadele'de hem fikri hem de manevi cephede önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

"İstiklal Marşı, bir anlamda ses bayrağımızdı"

Arıcan, İstiklal Marşı'nın yalnızca Türkiye için değil, mazlum milletler için de bir ilham kaynağı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün dört tarafımızın ateş çemberi olduğu gibi, emperyalizmin 100 yıl önce coğrafyamızı kan ve gözyaşına boğduğu bir dönemde Akif'in İstiklal Marşı, emperyalizme bir başkaldırıydı. Aslında mazlum halkların da bir sesiydi. İstiklal Marşı, bir anlamda ses bayrağımızdı. Dolayısıyla, biz bu tarihi misyonla hem Mehmet Akif'i hem de İstiklal Marşı'nı üniversitemizin merkezinde yer alan önemli bir isim, şahsiyet ve konu olarak görüyoruz."

Projenin bu yılki teması "esaret"

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş da İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümünü kutladı.

Karakaş, sempozyumun Akif'in düşünce dünyası ve Milli Mücadele'ye katkılarının yeni kuşaklara aktarılması açısından önemli bir çalışma olduğunu dile getirdi.

Böyle anlamlı bir projede yer almaktan memnuniyet duyduklarını belirten Karakaş, Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.

Projenin koordinatörü Dr. Gazi Doğan ise sempozyumun Mehmet Akif Ersoy'un Milli Mücadele'deki rolünü kavramlar üzerinden ele almayı amaçladığını belirtti.

Geçen yıl başlatılan projede Mehmet Akif'in şahsiyetinin oluşumuna odaklandıklarını ifade eden Doğan, bu kapsamda "feraset, dirayet ve metanet" kavramlarının ele alındığını aktardı.

Doğan, bu yıl ise projenin "esaret" kavramı etrafında kurgulandığını dile getirerek, "Esaret kavramına karşı Mehmet Akif'in düşünce dünyasında öne çıkan değerleri ele aldık. Bu kapsamda Balıkesir'de 'vahdet', Kastamonu'da 'cesaret' ve Afyon'da 'azimet' kavramları üzerinden Milli Mücadele ruhunu değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Selahattin Kaymakçı ile Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğdubay da birer konuşma yaptı.

Programda uluslararası öğrenciler İstiklal Marşı'nın on kıtasını seslendirdi. Ardından öğrencilere teşekkür belgesi takdim edildi.