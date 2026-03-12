Haberler

Ordu'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

Ordu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı ve Mehmet Akif Ersoy anıldı. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesince "Korkma Gençliğin Ruhu Burada" teması ile hazırlanan program, Ordu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Saygı duruşuna bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Murat Gümüş, İstiklal Marşı'nın, milletin eşsiz bağımsızlık destanı ve sembolü olduğunu söyledi.

Etkinlik kapsamında resim, şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Vali Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Baro Başkanı Birsen Uçar tarafından ödülleri verildi.

Program, Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan İstiklal Marşı oratoryosu ile sona erdi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay
