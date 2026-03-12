Haberler

Turhal'da İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü kutlandı

Güncelleme:
Tokat'ın Turhal ilçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, İstiklal Marşı oratoryo gösterisi sunarak günün anlam ve önemini taşıyan konuşmalar yapıldı. Katılımcılara hediyeler verildi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Tokat'ın Turhal ilçesinde program düzenlendi.

Turhal Atatürk Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programda günün anlam ve önemi belirten konuşmanın ardından öğrenciler tarafından İstiklal Marşı oratoryo gösterisi sunuldu.

Okul öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan programının ardından Osman Gazi MTAL Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Tolga Bozkurt'un katkılarıyla öğrenciler, Mehmet Akif Ersoy'un fikir dünyasını ve İstiklal Marşı'nın yazılış ruhunu tanıma fırsatı buldu.

Programa katılan öğretmenlere, öğrencilere ve misafirlere, öğrencilerin yaptığı 12 Mart temalı kitap ayraçları hediye edildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Daylak
