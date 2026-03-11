Haberler

TRT İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümüne özel birçok yayın hazırladı

TRT, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümü kapsamında çeşitli özel programlar yayımlayacak. Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve marşın kabul ediliş sürecine dair içerikler, TRT ekranlarında yer alacak.

TRT, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümü için hazırlanan içerikleri izleyici ve dinleyicilerle buluşturacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olan İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921'de kabulünün 105. yıl dönümüne özel hazırlanan programlar, yarın TRT ekranlarında olacak.

Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşı'nın kabul ediliş öyküsünün anlatıldığı "O Günün Hikayesi", yarın 9.30'da TRT Türk'te yayımlanırken, program 19.00'da ise TRT Belgesel ekranında izlenebilecek.

TRT Çocuk'tan 12 Mart özel yayını

TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmi "Rafadan Tayfa", milli marşın dizelerinde anlatılmak istenenleri ele alan özel bölümüyle yarın 11.30, 15.30 ve 19.35'te ekrana gelecek.

İstiklal Marşı'nın güfte ve beste sürecinin anlatılacağı "Destanın Doğuşu - İstiklal Marşı" programı, 17.00'de TRT Müzik'te yayımlanacak.

Ersoy'un hayatı ve İstiklal Marşı'nı kaleme alış sürecinin anlatıldığı "Bir Şairden Daha Fazla - Mehmet Akif Ersoy", 10.30'da TRT Avaz'da izlenebilecek.

TRT Kürdi'de, Ersoy'un hayatının anlatıldığı belgesel "Mehmet Akif Ersoy", 18.30'da yayında olacak.

TRT EBA'da İstiklal Marşı'na özel içerikler

Ersoy'un ilham dolu yolculuğunun anlatılacağı "Tarihimizin Gizli Kahramanları" programı 11.15'te, İstiklal Marşı'nın ruhunu ve coşkusunu yansıtacak "İstiklal Bestesi" belgeseli, 17.35'te TRT EBA'da ekrana gelecek.

"Çılgın Takvim" programı 11.25'te izleyiciyle buluşacak. Milli Mücadele dönemine ışık tutacak "Devler Ardında Karınca Adımları" saat 17.15'te TRT EBA'da gösterilecek."

Ersoy'un hayatının işleneceği "Edebiyat Arası" programı 9.35'te TRT Genç'te izleyicinin beğenisine sunulacak.

TRT Radyolarında da gün boyunca özel programlarla İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 105. yılı işlenecek.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
