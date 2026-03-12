Haberler

İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı Çınarcık'ta anıldı

İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı Çınarcık'ta anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Programda öğrenciler gösteriler sunarken, İstiklal Marşı'nın Türk milletindeki önemi vurgulandı.

YALOVA (AA) – Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan program, Gülkent İlkokulu/Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa Çınarcık Kaymakamı Oğuzhan Erdi Atak, Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt ile ilçe protokolü katıldı.

Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul müdürü Önder Duymuş yaptı. Duymuş konuşmasında, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en güçlü sembollerinden biri olduğunu vurguladı.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan "İstiklal Marşı'nı Anlama ve Mehmet Akif Ersoy'u Tanıma" adlı gösteri sahnelendi. Program kapsamında öğrenciler tarafından şiirler okunurken salonda duygusal anlar yaşandı.

Etkinlikte ayrıca İstiklal Marşı'nı Ezbere Okuma Yarışması'nda il ikincisi olan Gülkent Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Azra Geçkin İstiklal Marşı'nı okudu. Gösterdiği başarı dolayısıyla öğrenciye ödülünü Çınarcık Kaymakamı Oğuzhan Erdi Atak takdim etti.

Program, öğrencilerin hazırladığı gösterilerin ardından sona erdi. Yetkililer, milli değerlerin yaşatılması ve genç kuşaklara aktarılması amacıyla bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti.

Kaynak: AA / Murat Şener
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür

Bu mesaj kime? MSB, İncirlik'le ilgili tartışmalara noktayı koydu
İsrail'den Lübnan hamlesi! Operasyonları genişletiyorlar

Kanlı talimat! Savaşın yönü değişiyor
Rusya'dan İran'a savaş kazandıracak destek! İHA taktikleri vermişler

Sessiz denilen Putin, savaşı kazandıracak adımı çoktan atmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meral Akşener iftarda ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

Bu halini unutun! Meral Akşener iftarda ortaya çıktı
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
Girdiği markette kabusu yaşadı: Valizin altından kan damlıyor

Markette kabusu yaşadı: Valizin altından kan damlıyor
Jandarma flamingolar için 24 saat mesaide

Jandarmanın 7/24 nöbet tuttuğu baraj
Meral Akşener iftarda ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

Bu halini unutun! Meral Akşener iftarda ortaya çıktı
Tahran yönetiminde deprem! Savaşta 2 kritik ismi kaybettiler

Tahran yönetiminde deprem! Savaşta 2 kritik ismi kaybettiler
İran'ı vururken fark ettiler! İsrail'in aklını alan Türkiye gerçeği

İsrail'in aklını alan Türkiye gerçeği