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İstiklal'i kana bulayan terörist Ahlam Albashır'ın Esenler'deki yeni görüntüleri ortaya çıktı

Güncel Haberler

İstiklal Caddesi'ne bomba bırakan Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır'ın saldırıdan 2 saat 43 dakika önce Esenler'de telefonla konuşarak ilerlediğine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kaldığı atölyenin yakınlarında Taksim'de saldırıda giydiği kıyafetlerle yürüdüğü görülen Albashır'ın elinde çanta veya poşet bulunmaması dikkat çekti.

İstanbul'un kalbi Taksim İstiklal Caddesi'nde, 13 Kasım saat 16.20'de patlama meydana geldi. Türkiye'yi yasa boğan hain saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 81 kişi yaralandı.Bombayı bırakan şüphelinin Suriye uyruklu Ahlam Albashır (23) olduğu, Türkiye'ye Afrin üzerinden girdiği açıklandı.

Önceki akşam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler, Marmara Cezaevi'ne götürüldü.

Son olarak, Albashır'ın Taksim'e ilerleyişinden kısa süre önce Esenler'de telefonla konuşarak ilerlediği anlar paylaşıldı.

Görüntülerde Albashır, Esenler'de kaldığı atölyenin yakınında telefonla ilerlediği görülüyor. Teröristin üzerinde, Taksim'deki kıyafetler bulunuyor ancak elinde çanta veya poşet yer almıyor. Hararetli şekilde telefonla konuşarak ilerleyen kadının kameraya yansıdığı saat ise 13.30 sıraları.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

İstiklal Caddesi Ahlam Albashir Taksim Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

GÜL:

Kafama takılan çok şey varda, en basitini yazacağım, taksim gibi binlerce kişinin olduğu biyer de o bank nasıl boş kaldı?? teröristimi bekledi boş bi şekilde. yoksa başkaları önceden yer tuttuda o gelince kalktılar mı? neden o bankta daha önce oturanları araştırmıyorsunuz yada göstermiyorsunuz

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Doğuş:

Bunu taksimde halkın arasına bırakacan

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