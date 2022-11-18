İstiklal'i kana bulayan terörist Ahlam Albashır'ın Esenler'deki yeni görüntüleri ortaya çıktı
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İstiklal Caddesi'ne bomba bırakan Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır'ın saldırıdan 2 saat 43 dakika önce Esenler'de telefonla konuşarak ilerlediğine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kaldığı atölyenin yakınlarında Taksim'de saldırıda giydiği kıyafetlerle yürüdüğü görülen Albashır'ın elinde çanta veya poşet bulunmaması dikkat çekti.
İstanbul'un kalbi Taksim İstiklal Caddesi'nde, 13 Kasım saat 16.20'de patlama meydana geldi. Türkiye'yi yasa boğan hain saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 81 kişi yaralandı.Bombayı bırakan şüphelinin Suriye uyruklu Ahlam Albashır (23) olduğu, Türkiye'ye Afrin üzerinden girdiği açıklandı.
Önceki akşam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler, Marmara Cezaevi'ne götürüldü.
Son olarak, Albashır'ın Taksim'e ilerleyişinden kısa süre önce Esenler'de telefonla konuşarak ilerlediği anlar paylaşıldı.
Görüntülerde Albashır, Esenler'de kaldığı atölyenin yakınında telefonla ilerlediği görülüyor. Teröristin üzerinde, Taksim'deki kıyafetler bulunuyor ancak elinde çanta veya poşet yer almıyor. Hararetli şekilde telefonla konuşarak ilerleyen kadının kameraya yansıdığı saat ise 13.30 sıraları.