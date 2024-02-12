İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında mütalaa açıklandı

GAYE ŞEYMA CAN

İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşen ve 6 kişinin ölümü, 99 kişinin yaralanmasına yol açan bombalı saldırıya ilişkin davada mütalaa açıklandı. Mütlaada Ahlam Albashir dahil 21 sanığın 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde; 6 kişinin öldüğü 99 kişinin yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin 36 kişinin yargılandığı davanın 5'inci duruşması bugün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya, Ahlam Albashir dahil 7 tutuklu sanık jandarma eşliğinde mahkemeye getirildi. Bazı tutuklu sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanık Ahlam Albashir'in, YPG/PYD terör örgütünün özel istihbarat elemanı olduğunun anlaşıldığını kaydetti.

Mütalaada, Ahlam Albashır'in, 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı adam öldürme', 5 kez 'tasarlayarak bombalama suretiyle adam öldürmek', 99 kez 'tasarlayarak bombalama suretiyle adam öldürmeye teşebbüs' ve 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi' suçlarından toplamda 7 kez ağırlaştırılmış müebbet, bin 949.5 yıldan 3 bin 9 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.

"NE CEZA VERİLİRSE İTİRAZ ETMEM"

Mütalaaya karşı savunması alınan Ahlam Albashir, yeminli tercüman eşliğinde verdiği ifadesinde, "Onun bomba olduğunu bilmiyordum. Ben turist olarak geldim. Bana sadece fotoğraf çekmem söylendi. Ölen insanlar nedeniyle geceleri uyuyamıyorum, vicdanım sızlıyor. Yetim biriyim, kimsenin de yetim kalmasını istemem. Ben bunu hükmün hafifletilmesi için söylemiyorum, idam verseniz bile itiraz etmem. Burada yargılanan diğer insanların suçu yok. Raman'ın evine gittim çünkü orada yemek yiyordum. Fatma'nın bir süre evinde kaldım, onların terörle bir ilgileri yok. Ne ceza verilirse itiraz etmem" dedi.

DURUŞMA SAVCISI: "VİCDANI VARSA UYUMASIN"

Duruşma savcısı, sanık Ahlam Albashir'in savunması üzerine, sanık Albashır'a söylemesi için tercümana, "Sadece aldatıldığı konusundan bir bahisle az önce yetim bıraktığı çocuklardan bahsetti, vicdanı varsa uyuyamasın" dedi.

5 SANIK HAKKINDA BERAAT TALEBİ

Mütalaada, 20 sanığın Ahlam Albashir hakkında istenen cezalarla cezalandırılmaları talep edildi. Bazı sanıkların ayrıca 'göçmen kaçakçılığı' suçundan da cezalandırılmaları istendi. Mütalaada, 5 sanığın üzerlerine atılı tüm suçlar yönünden ayrı ayrı beraatlarını talep ederken, firari 10 sanığın dosyasının da ayrılmasına karar verilmesini, ayrca tutuksuz 7 sanığın, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyetinin dikkate alınarak derhal tutuklanmalarını talep etti. Savcı ayrıca, tutuklu bulunan yüm sanıkların, tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

3 SANIK HAKKINDA TAHLİYE KARARI

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu saıklar Mahmud El Yusuf, Rama Eltaha ve Mahmud Elabid'in üzerine atılı suçun vasfının değişme ihtimali ve tutuklulukta kaldıkları süreyi dikkate alarak tahliyelerine karar verdi. Ayıca mahkeme, sanıklar Ahlam Albashir dahil 10 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Firari 10 sanık hakkındaki yakalama emirlerinin devamına karar veren mahkeme, sanık Bilal Elhacmaos hakkında gıyabında tutukluluk halinin devamına hükmetti. Sanık ve sanık avukatlarına, mütalaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre veren mahkeme, duruşmayı 11 Nisan'a erteledi.