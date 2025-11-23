Haberler

İstiklal Caddesi'nde Cep Telefonu Hırsızlığı: Şüpheli Yakalandı

İstiklal Caddesi'nde Cep Telefonu Hırsızlığı: Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Taksim İstiklal Caddesi'nde şüpheli hareketler sergileyen B.K., kaldırımda uyuyan bir kişiden cep telefonunu çalarak kaçtı. Polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanan şüpheli, tutuklandı.

TAKSİM İstiklal Caddesi'nde şüpheli hareketler sergilediği tespit edilen B.K.(20) polis ekipleri tarafından takibe alındı. Şüpheli, kaldırımda uyuyan bir kişinin cebinden cep telefonunu çalarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanan B.K., sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Olay, 26 Ekim Pazar günü saat 03.40 sıralarında İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri caddede şüpheli hareketler sergilediği belirlenen B.K.'yı takibe aldı. Bir süre izlenen şüpheli, kaldırımda uyuyan bir kişinin yanına giderek cebindeki cep telefonunu çaldı. Durumu fark eden ekipler, kaçan şüphelinin peşine düştü.

HIRSIZLIK KAMERADA

Yaşanan cep telefonu hırsızlığı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, şüpheli B.K.'nın kaldırımda uyuyan kişinin cebinden cep telefonunu çaldığı anlar yer aldı.

ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Kaldırımda uyuyan kişinin telefonunu çalmasının ardından kaçmaya başlayan B.K., Beyoğlu Güven Timleri ekipleri tarafından kısa süren kovalamaca sonucu suçüstü yakalandı. Çalınan telefon ise mağdur kişiye teslim edildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan B.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 'Yankesicilik' suçundan hakimliğe çıkarılan B.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı

G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı
Trump'tan Zelenskiy'i kızdıracak Ukrayna sözleri

Trump açtı ağzını yumdu gözünü! Zelenskiy'i kızdıracak sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Yeşil sahada korku dolu anlar
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Kral Kaybederse final yapıyor

Ekranların iddialı dizisi final yapıyor! Kötü haber fragmanla geldi
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinin ikinci taksitinde son gün belli oldu

Ev sahipleri dikkat! Bu tarihi kaçıranlar büyük faiz ödeyecek
Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Yeşil sahada korku dolu anlar
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var

Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 24 Kasım mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 24 Kasım mesajı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.