İşten çıkarılmasından sorumlu tuttuğu formeni öldüren şüpheli yakalandı
TUTUKLANDIAdana'nın Kozan ilçesinde işten çıkarılmasından sorumlu tuttuğu formen Alican Gündüz'ü evine giderek tabancayla öldüren Nedim Kıykaç, sevk edildiği adliyede 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı.
TUTUKLANDI
Adana'nın Kozan ilçesinde işten çıkarılmasından sorumlu tuttuğu formen Alican Gündüz'ü evine giderek tabancayla öldüren Nedim Kıykaç, sevk edildiği adliyede 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı