İşte Özkan Yalım'ın Dubai'de sevgilisiyle alem yaptığı anlar

Rüşvet soruşturması kapsamında geçtiğimiz haftalarda Ankara'daki bir otel odasında sevgilisiyle birlikte gözaltına alınan, ardından tutuklanıp görevden uzaklaştırılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la ilgili son görüntüler dikkat çekti.

YALIM, SEVGİLİSİYLE DUBAİ'YE GİTMİŞ

Yalım'ın bir sevgilisiyle Dubai'de birlikte eğlendiği anlar ortaya çıktı. Görüntülerde uyuşturucu kullanıldığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Yalım, 31 Mart tarihinde ise İçişleri Bakanlığı kararı ile görevden uzaklaştırılmıştı.

Öte yandan CHP Sözcüsü Zeynel Emre, gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın disipline sevk edildiğini duyurmuştu. Emre, "MYK olarak Özkan Yalım'ın üyeliğinin askıya alınmasını, iki hukukçu arkadaşın görevlendirilmesini, sonra da hangi karar çıkarsa, Özkan Yalım'ın söyleyeceklerini de dinleyerek bir disiplin süreci işletilmesine karar verildi" ifadelerini kullanmıştı. Ardından CHP Yalım'ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etmişti.

Süreç kapsamında ise Uşak Valiliği, tutuklanan Yalım yerine belediye başkanvekili seçiminin 6 Nisan'da saat 14.00'te Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirileceğini bildirmişti.