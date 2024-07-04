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İstanköy Adası'nda Yaralanan Türk Çocuk Deniz Ambulansıyla Bodrum'a Getirildi

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İstanköy Adası'nda başına kale direği düşmesi sonucu yaralanan 9 yaşındaki Türk çocuk, deniz ambulansıyla Muğla'nın Bodrum ilçesine getirilerek tedavi altına alındı. Çocuğun adada çalışan babasını ziyareti sırasında kazanın meydana geldi.

İstanköy Adası'nda (Kos) başına kale direği düşmesi sonucu yaralanan 9 yaşındaki Türk çocuk, deniz ambulansıyla Muğla'nın Bodrum ilçesine getirilerek tedavi altına alındı.

Bodrum Deniz Ambulansı Komuta Kontrol Merkezine, İstanköy Adası'nda travma vakası olduğu ihbarı üzerine durum Muğla İl Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi'ne bildirildi.

Görevlendirilen Güvercinlik 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ekibi, "Yaşam" isimli deniz ambulansıyla adaya ulaştı.

Tedavi gördüğü hastaneden alınarak deniz ambulansıyla Bodrum'a getirilen çocuğun özel bir hastaneye nakli gerçekleştirildi.

Çocuğun adada çalışan babasını ziyareti sırasında kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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