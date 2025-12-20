Haberler

Bakan Uraloğlu, cenaze törenine katıldı

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun vefat eden annesi Sebahat Sarıalioğlu, Trabzon'un Of ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve birçok önemli isim katıldı.

İSTANBULSPOR Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun vefat eden annesi Sebahat Sarıalioğlu, Trabzon'un Of ilçesinde toprağa verildi. Cenaze törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, aileye taziye dileklerinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1'inci Lig Kulüpler Birliği ve İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun hayatını kaybeden annesi Sebahat Sarıalioğlu için Of ilçesindeki Çarşıbaşı Büyük Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Sarıalioğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcıları Taner Saral ve Kemal Ertürk, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ile çok sayıda kişi katıldı. İkindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Sebahat Sarıalioğlu'nun cenazesi ilçedeki aile kabristanlığına defnedildi.

Bakan Uraloğlu, Ecmel Faik Sarıalioğlu ile ailesine taziye dileklerinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
