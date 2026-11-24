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(İSTANBUL) İett, filosuna katacağı yeni nesil otobüslerin dış renk tasarımını belirlemek amacıyla İstanbulluların katılımıyla düzenlediği anketin sonuçlarını açıkladı. "Yeni Araçlarımızın Rengi Nostaljik Kırmızıya Dönsün mü?" başlıklı ankete katılan İstanbulluların yüzde 74,18'i tercihini nostaljik kırmızıdan yana kullandı.

İBB'den yapılan bilgilendirmeye göre, İett, filosuna kazandıracağı yeni nesil otobüslerin dış renk tasarımını İstanbullulara sordu. "Yeni Araçlarımızın Rengi Nostaljik Kırmızıya Dönsün mü?" başlıklı ankete katılan İstanbulluların tercihi belli oldu.

İSTANBULLULARIN YÜZDE 74,18'İ NOSTALJİK KIRMIZI DEDİ

Yoğun ilgi gören ankette katılımcıların yüzde 74,18'i nostaljik kırmızı rengin yeniden İETT otobüslerinde kullanılmasını tercih etti.

Kaynak: ANKA