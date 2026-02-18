İstanbul'da ilk teravih namazı kılındı; mahyalar yakıldı
Ramazan ayının ilk teravih namazı için İstanbul'un sembol camileri Sultanahmet ve Çamlıca Cami'nde yüzlerce kişi bir araya geldi. İstanbullular, dua ederek Ramazan'ın bereketini paylaştı.
RAMAZAN ayının ilk teravih namazı için İstanbullular camilere akın etti.
Ramazan ayının ilk teravih namazı için yüzlerce kişi İstanbul'un sembol camilerinden Sultanahmet Cami ve Çamlıca Cami'ne geldi. Akşam saatlerinden itibaren camileri doldurmaya başlayan İstanbullular 'On bir Ayın Sultanı' ramazan ayının ilk teravih namazını, yatsı ezanının okunmasıyla camilerin içinde kıldı. Genç - yaşlı birçok kişi ellerini semaya açarak dua etti.
MAHYALAR CAMİLERDE YAKILDI
Ramazan ayı için gelenekselleşen mahyalar Sultanahmet ve Çamlıca Cami'lerinin minarelerine asıldı. Mahyalar kılınan ilk teravih namazı ile birlikte yakılmaya başlandı.