İstanbulkart Artık Minibüslerde de Geçerli!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, insanların toplu taşımada kullandıkları İstanbulkart için birçok özellik ekledi. Dijital dünyada da bu desteği sürdürüyor. Bugün ise insanları rahatlatacak bir karar alındı. Artık İstanbulkart minibüslerde de geçerli olacak.

İstanbulkart artık minibüslerde de geçiyor!

Geçtiğimiz ay İstanbul'un toplu ulaşımının yükünü çeken İstanbulkart'a yeni bir özellik geldi. Yetersiz bakiye uyarısı sorunuyla karşılaşmak istemeyen vatandaşların kişiselleştirilmiş İstanbulkart'larıyla eksi bakiyeye düşebilmesine olanak tanındı.

Buna ek olarak, mayıs ayında da İstanbulkart'ı dijitale taşıyan İstanbulkart Mobil uygulaması güncellendi. Android ve iOS için sunulan yeni güncellemeyle birlikte iki yeni özelliğe yer verildi. Uygulamayı geliştiren BELBİM, kullanıcı güvenliğini artırmak için kritik bir yenilik de sundu.

Toplu taşıma kartının mobil uygulaması için sunulan son güncelleme, otomatik TL yüklemeyi mümkün kılıyor. Böylece kart bakiyesi belirli bir miktarın altına düşerse otomatik yükleme yapılabilecek. Buna ek olarak kullanıcı güvenliği için yeni bir özellik eklendi. Buna göre kullanıcının uygulamaya girerken yaptığı başarısız giriş sayısı gösterilecek. Ayrıca Android ve iOS için birtakım performans iyileştirmeleri uygulandı.

Bugün ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) toplantısında yeni bir karar alındı. Aslında toplantı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce başkanlığında toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle yapıldı.

Ancak toplantıda minibüslerin de elektronik bilet sistemine dahil edilmesi gündeme getirildi ve karar kabul edildi. Zira otobüs, metro, metrobüs, vapur, tramvay gibi birçok ulaşım aracında kartla para ödenirken minibüslerde nakit kullanılıyordu.