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İSTANBUL-YAHUDİ ORTODOKSLARI VE İHH'DAN FİLİSTİN'E DESTEK YÜRÜYÜŞÜ

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FATİH'te, Dünya İnsan Hakları Günü'nde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için bir araya gelen Yahudi Ortodoksları ve İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı üyesi bir grup Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Camii'ne kadar yürüdü.

FATİH'te, Dünya İnsan Hakları Günü'nde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için bir araya gelen Yahudi Ortodoksları ve İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı üyesi bir grup Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Camii'ne kadar yürüdü.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) öncülüğünde Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Beyazıt Meydanı'nda toplanan grup, 'Kudüs bizimdir, bizim kalacak, Hamas'a selam direnişe devam, Katil İsrail Filistin'den defol,' sloganlarıyla Ayasofya Camii'ne kadar yürüdü. Yürüyüşe, Yahudi Ortodoks grupları da destek verdi. Yürüyüş nedeniyle tramvay seferleri Kabataş-Eminönü ve Yusufpaşa-Bağcılar arasında yapıldı.

'SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ BİZ SENİ SELAHATTİN OLARAK GÖRMEK İSTİYORUZ'

İHH Başkanı Bülent Yıldırım, 'Önce bir Selahattin'e ihtiyaç var. Şuan da bu devletin başında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Hep beraber seslenelim, 'Sayın Cumhurbaşkanımız biz seni Selahattin olarak görmek istiyoruz?. Selahattin olmanın yolu, şuan da ticaretin kesilmesi, hava sahasının kapatılması, Ceyhan boru hattının durdurulması, Doğu Akdeniz'de yapılan bütün anlaşmaların bitirilmesi, gerekirse İslam dünyasıyla birlikte Doğu Akdeniz'e donanmaların gönderilmesi. Çok tarihi bir fırsat var. Kudüs yeniden Müslümanların olacağı günlere doğru gidiyor. Ama dediğim gibi devletlerin gücüne ihtiyacımız var. İnşallah devletler bu konuda harekete geçecektir. Devletler harekete geçmezse de İsrail ve Amerika bütün devletleri harekete geçirecek. Bakın adamlar Doğu Akdeniz'e yerleşti. Mecbur olarak bunlarla karşı karşıya geleceğiz. Devletiyle, milletiyle, siyasetiyle, STK'sıyla, halkıyla mücadele İsrail oradan tamamen gidinceye kadar olmalıdır. Bizde artık ikili devleti kabul etmiyoruz. İkili devlet dediniz katliam yaptınız, ikili devlet demek bir tuzakmış meğer dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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