İstanbul ve Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma, uyuşturucu imal ve ticareti, fuhuş teşvik ve aracılık suçlarını kapsıyor.

Soruşturmada bu suçlara karıştıkları tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu belirlendi. 15 zanlının yakalanması için dün İstanbul ve Muğla'da dün düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Firari 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

Aynı soruşturma kapsamında savcılık talimatıyla İstanbul'da "Amaya", "Bebek Oteli", "Kastel Elektromüzik", "Suma Han" ve "Taksim Club IQ" isimli mekanlara düzenlenen operasyonda 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

İş yerlerindeki aramalarda, uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeler, ruhsatsız silah, tabanca ile mermiler ele geçirildi.

Öte yandan "Suma Han" isimli mekanda fuhuş ve uyuşturucu için özel odaların bulunduğu belirlendi.

Toplam 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
Haberler.com
500

