İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı

İstanbul ve Kocaeli'de 18 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, bazı müstehcen internet siteleri aracılığıyla Türk ve yabancı uyruklu kadınlara ev ve otellerde fuhuş yaptırıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda 12 şüphelinin suça karıştığını tespit etti.

İstanbul'un Kartal, Pendik, Zeytinburnu, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Küçükcekmece, Maltepe, Sancaktepe ve Bağcılar ilçeleri ile Kocaeli'nin Darıca ilçesinde toplam 18 adrese 6 Ocak sabahı eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, fuhşa zorlandığı belirlenen 2'si yabancı uyruklu 7 kadın kurtarıldı.

Arama yapılan adreslerde 14 cep telefonu, 14 simkart, dizüstü bilgisayar ve bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 11'i emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yabancı uyruklu 2 kadın ise sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi'ne gönderildi.