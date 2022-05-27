İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 108 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 108 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

AA - Halil Demir - Güncel
 - Güncelleme:
İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 108 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 108 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 17 kişi yakalandı.

İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 108 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 17 kişi yakalandı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün kaçak akaryakıt ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik çalışma ve fiziki takip sonrası, İstanbul'un 13 ilçesinde ve Kocaeli Dilovası'nda düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 108 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ayrıca, kaçakçılıkta kullanıldığı belirlenen 4 kapalı kasa kamyonet, 2 çekici, dorse ve silobasa da el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Halil Demir - Güncel

Kaçakçılık, Akaryakıt, İstanbul, Kocaeli, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title