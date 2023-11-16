Çökertilen Sarallar çetesinin acımasızlığını gözler önüne seren görüntü! Eğlence mekanında silahlı kavga çıkarmışlar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı ekiplerin önceki gün düzenlediği operasyonla çökertilen Sarallar suç örgütüyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Elebaşı Özgür Saral dahil 24 şüphelinin yakalandığı çetenin acımasızlığı bir eğlence mekanında gerçekleşen silahlı kavgayla da gözler önüne serilirken, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ortamda büyük bir kargaşa yaşandığı görülüyor.

İstanbul ve İzmir'de düzenlenen 'Kafes Operasyonu' kapsamında yakalanan Özgür Saral'ın yönettiği suç çetesiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Emniyet ekipleri tarafından 2 ilde düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alınırken, çete fertlerinin karıştığı olaylardan birine ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

ELEBAŞI ÖZGÜR SARAL DAHİL 24 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şubesince düzenlenen 'Kafes Operasyonu' kapsamında çete elebaşı Özgür Saral da dahil 24 şüphelinin yakalandığı bildirilmişti.

YENİ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, çetenin işlediği suçları ve eylem tarzlarını derinden incelerken, çok sayıda olaya karışan suç ağının fertlerine ilişkin yeni bir güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

ÇETENİN ÇOK SAYIDA GASP OLAYINA KARIŞTIĞI BELİRLENDİ

Dehşet veren görüntülerde çetenin acımasızlığı gözler önüne serilirken, emniyet güçlerince yapılan incelemeler ve araştırmalarda şüphelilerin eylem profilleri ortaya çıkarıldı. Ortaya çıkarılan profile göre çete, çok sayıda gasp olayına karıştı.

EĞLENCE MEKANINDA SİLAHLI KAVGA

Çetenin karıştığı o olaylardan biriyle ilgili olduğu ileri sürülen söz konusu güvenlik kamera görüntülerinde, bir eğlence mekanında gerçekleştiği düşünülen silahlı kavga yaşanıyor. Bir kişi silahını çekerken, ortamda büyük bir kargaşa yaşandığı görülüyor.