İstanbul ve Ankara'dan Şam'a Uçuşlar Başlıyor

(ANKARA) - Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 Haziran Pazartesi günü İstanbul'dan, 17 Haziran Salı günü ise Ankara'dan Şam'a uçuşların başlayacağını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İki Başkent, Tek Uçuş AJet ile Esenboğa ve Sabiha Gökçen'den Şam'a uçak seferleri başlıyor. 17 Haziran Salı Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan, 16 Haziran Pazartesi ise İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Şam Uluslararası Havalimanı'na seferler başlayacak. Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan; Pazartesi, Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada 4 gün Şam Uluslararası Havalimanı'na karşılıklı sefer yapılacak. Temmuz ayından itibaren ise İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Şam'a seferleri 7 güne çıkaracağız. Tarihten gökyüzüne açtığımız yeni bir sayfa ile; Türkiye hızlanıyor."