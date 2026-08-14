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İstanbul ve Ankara'da Eş Zamanlı Operasyon: 8 Şüpheli Gözaltında

İstanbul ve Ankara'da Eş Zamanlı Operasyon: 8 Şüpheli Gözaltında
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İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 ayrı kurşunlama ve yaralama olayına karıştıkları belirlenen 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 ayrı kurşunlama ve yaralama olayına karıştıkları belirlenen 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile müşterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; kurşunlama ve yaralama olaylarının aydınlatılmasına yönelik inceleme ve araştırma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, 4 ayrı olay gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik; İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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