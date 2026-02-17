İstanbul ve Adana'da DAEŞ operasyonu! 10 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul ve Adana'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Bir sosyal medya hesabı üzerinden DAEŞ propagandası yapıldığı, Irak ve Suriye'de tutuklu bulunan örgüt mensupları ile ailelerine yardım adı altında fon toplandığı bilgilerine erişen polis ekipleri belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
- İstanbul ve Adana'da DAEŞ'e yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
- Operasyon sonucunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
- Şüpheliler, sosyal medya üzerinden DAEŞ propagandası yapmak ve örgüt için para toplamakla suçlanıyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul ve Adana'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
PAYLAŞIM SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ
DAEŞ Silahlı Terör Örgütü'nün finansal faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; bir sosyal medya hesabı üzerinden DAEŞ Silahlı Terör Örgütü propagandası yapıldığı, Irak ve Suriye'de tutuklu bulunan örgüt mensupları ile ailelerine yardım adı altında fon toplandığı, toplanan paraların örgüt mensuplarına ve ailelerine aktarıldığı yönünde bilgiler elde edildi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Yapılan çalışmalar neticesinde; sosyal medya hesabı üzerinden örgüt propagandası yapan ve farklı bir şahsa ait hesap üzerinden para toplanmasını sağlayan, söz konusu hesaba para transferi gerçekleştiren şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik İstanbul ve Adana illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
10 şüpheli gözaltına alınırken, konu ile ilgili olarak yakalanan şüpheli şahıslar hakkında tahkikat devam ediyor.