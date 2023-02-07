İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kar uyarısı Güncel Haberler İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün saat 19.00'dan sonra ve yarın kuvvetli kar yağışı beklendiğini belirterek, vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları için uyarıda bulundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün saat 19.00'dan sonra ve yarın kuvvetli kar yağışı beklendiğini belirterek, vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları için uyarıda bulundu. Vali Yerlikaya sosyal medya paylaşımında, "Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün son paylaştığı verilere göre İstanbul'da bugün ve yarın yerel olarak kuvvetli kar sağanakları, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi bekleniyor. 19.00'dan sonra lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın." ifadelerine yer verdi. Kaynak: AA / Güncel Ali Yerlikaya İstanbul Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kar uyarısı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.