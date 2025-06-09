İstanbul Valisi Gül, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti

İstanbul Valisi Gül, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti
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İstanbul Valisi Davut Gül, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek, hastalar ve sağlık çalışanlarıyla bayramlaştı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek, hastalar ve sağlık çalışanlarıyla bayramlaştı.

Kardiyoloji bölümünde yatan hastaları ziyaret eden Vali Gül'e, Başhekim Prof. Dr. Mehmet Mesut Sönmez ve Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı eşlik etti.

Hastalar ile refakatçilerine karanfil takdim eden, bayramlarını kutlayan Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram tebriği iletti.

Gül, ziyaretin ardından yaptığı konuşmada, hem çalışanların hem hastaların hem de refakatçilerin bayramlarını tebrik ettiklerini belirterek, "Hastanemizin, bizlerin müdahale edebileceği, katkı sunabileceği ihtiyaçlarını başhekimimizden öğrendik. Ayrıca refakatçilerimizin ve hastalarımızın da taleplerini dinledik." dedi.

İstanbul'da bayram sürecine değinen Gül, "Hem mesai arkadaşlarımızın hem bütün İstanbulluların bayramını tebrik ediyorum. Hamdolsun bu 4 günlük süre içinde 7/24 hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarının hiçbirinde bir aksilik olmadı. İnşallah bundan sonra da aynı tempoyla çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Başhekim Prof. Dr. Mehmet Mesut Sönmez, Vali Gül'e ziyareti nedeniyle teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ali Osman Kaya - Güncel
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