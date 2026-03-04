Haberler

İstanbul Valisi Gül muhtarlarla iftarda bir araya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Valisi Davut Gül, muhtarlarla iftar programında bir araya geldi.

İstanbul Valisi Davut Gül, muhtarlarla iftar programında bir araya geldi.

Bakırköy'deki bir otelde düzenlenen "Muhtarlar ile İftar Buluşması" programında konuşan Vali Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İstanbul'da muhtarlarla birlikte güzel işler yapma gayreti içinde olduklarını söyledi.

Gül, kentte yapmayı planladıkları projeleri anlatarak, şunları kaydetti:

"Mahallenin ihtiyacı varsa ve uygun arsa varsa hemen bu ay içerisinde başlayacağız ve bazılarını yıl içinde bitireceğiz. Bazılarını gelecek sene içinde bitireceğiz. Ne yapacağız? Bir, 100 tane kreş yapacağız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza teslim edeceğiz. Dolayısıyla çocukların 6 aylıktan sonra 3-4 yaşına kadar kalabileceği mekanlar olacak. Ne işe yarayacak? Yeni doğum yapan hanımefendilerin iş hayatına atılırken çocuklarını bırakabilecekleri mekanlara ihtiyaç var."

İstanbul'da alım gücünün yetebileceği şekilde hizmet sunmanın önemli olduğunu belirten Gül, kreşlerin sembolik fiyatlarda olacağını vurguladı.

Gül, ikinci bir proje olarak da anaokulları yapacaklarını dile getirerek, "100 tane anaokulu yapacağız. İhtiyaç olan mahallelerde hemen yapmaya başlayacağız." dedi.

Üçüncü olarak da 4-6 yaş için Kur'an kursu yapacaklarını aktaran Gül, "Bu üçüne baktığınızda şu anlama geliyor. Aile Bakanlığımız kreşleri işletecek. Milli Eğitim Bakanlığımız anaokullarını işletecek. Müftülüklerimiz de 4-6 yaş Kur'an kurslarını işletecek." diye konuştu.

Gül, çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması için önleyici tedbirler almak amacıyla kapalı spor salonları yapmak istediklerini belirterek, "Bunların sadece ismi kapalı. 7/24 hemşehrilerimizin hizmetinde olan spor salonları olacak. 100 tane yapmayı planlıyoruz. İlave olarak 100 halı saha yapmayı planlıyoruz. Yani 100 halı saha, 100 kapalı spor salonu, 100 kreş, 100 anaokulu, 100 4-6 yaş Kur'an kursu yapacağız." ifadelerini kullandı.

Vali Gül, 250 "Ödev Evi" olduğunu, bunları da ilk etapta 500'e çıkarmak istediklerini aktararak, ayrıca muhtarlık binası olamayan muhtarların da binalarını yapıp bu sene içerisinde teslim edeceklerini söyledi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın da katıldığı programda, "Mahallenin Gücü İyilikle Büyür" projesi kapsamında en çok kan bağışı yapan mahallelere de ödül takdim edildi.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz
İran'dan sonra bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri duyuluyor

Karanlığa gömülen bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hizbullah, Lübnan'da İsrail askerleri ile çatışmaya girdi

İsrail askerleri ile çatışmaya girdiler
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Lal Denizli'nin uyuşturucu testinin sonucu belli oldu
Netanyahu Trump'a hesap sordu: İran'la gizli ateşkes mi görüşülüyor?

O iddiaya çok kızdı! Netanyahu Trump'a hesap sordu
Rusya'dan İsveç'e nükleer silah tehdidi: Bunun sonuçları olacak

Savaş Avrupa'ya da sıçrayabilir! Rusya, o ülkeyi açık açık uyardı
Hizbullah, Lübnan'da İsrail askerleri ile çatışmaya girdi

İsrail askerleri ile çatışmaya girdiler
ABD ordusu saldırı görüntülerini paylaştı: Tarihte ilk kez kullanıldı

"Tarihte ilk kez kullanıldı" notuyla paylaştılar
Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu

Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu