İstanbul Valisi Davut Gül, trafik kazasında hayatını kaybeden polis memurunun cenazesine katıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, Sarıyer'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Muhammet Erdem Yiğit'in cenazesine katıldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Gül, kaza sonucu yaşamını yitiren polis memuru Yiğit için Bağcılar 100. Yıl Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazına katılarak, Gül'ün ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.