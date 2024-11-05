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İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'u Ziyaret Etti

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İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy ile ilçenin durumu ve yapılacak işler hakkında görüşmelerde bulundu. Aksoy, Vali Gül'e destekleri için teşekkür etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt Belediye Başkan Vekili ve Vali Yardımcısı Can Aksoy'u makamında ziyaret etti.

Esenyurt Belediyesinin açıklamasına göre, Vali Gül, ilçenin genel durumu, devam eden çalışmalar ve yapılacak işler hakkında Belediye Başkan Vekili Aksoy'dan bilgi aldı.

Vali Gül'e ziyareti için teşekkür eden Aksoy, İstanbul Valiliğinin desteğiyle daha yaşanabilir bir Esenyurt için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Berfin Kıraç - Güncel
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