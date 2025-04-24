İstanbul Valisi Davut Gül, Depremzedeleri Ziyaret Etti
İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde yaralanan vatandaşları Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde yaralanan vatandaşları, tedavi gördükleri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde ziyaret etti.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Gül ziyarette, yaralı vatandaşların sağlık durumuna ilişkin doktorlardan bilgi aldı.
Gül, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel