İstanbul Valisi Davut Gül, Çevik Kuvvet Polislerini Ziyaret Etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı'nı çalışarak geçiren polis memurlarıyla Bayrampaşa'da bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde bir araya geldi. Gül'e İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da eşlik etti. Polislerin bayramını kutlayan Gül, "Çok kıymetli mesai arkadaşlarım bugün sizinle bayramlaşmak için geldik. Emniyet teşkilatımız İstanbul'da, başta terörle mücadele olmak üzere, uyuşturucuyla, organize suçlarla mücadele eden, hayatın her alanında vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran, kararlı bir şekilde duruş gösteren bir teşkilattır. Bu açıdan sizleri tebrik ediyorum. Allah kazasız belasız görev yapmayı nasip etsin. Bayram süresince 7 gün 24 saat emniyet teşkilatımız görev yapıyor. Vatandaşımızın, İstanbul'umuzun huzuru için 9 günlük süre içerisinde yaptığınız fedakarlıkları biliyorum. Bu vesileyle başta aileleriniz, çocuklarınız olmak üzere hepsine teşekkür ediyorum. Size iyi bayramlar diliyorum" dedi.