İstanbul Valiliğinden Çatalca ve Beykoz'daki ormanlık alanda çıkan yangınlara ilişkin açıklama Açıklaması

İstanbul Valiliği, Çatalca ve Beykoz'da ormanlık alanlarda çıkan yangınların ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Çatalca ve Beykoz ilçelerinde orman yangını çıktığı belirtildi.

İlgili birimlerin yangınlara ivedilikle müdahale ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çatalca ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde ormanlık alanda saat 10.30 sıralarında nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıkmıştır. Yangına 4 arazöz ve 30 personelle müdahale edilmiştir. Yangın saat 16.40 itibarıyla kontrol altına alınmış olup yangından 0,5 hektar ormanlık alan zarar görmüştür. Beykoz ilçesi Kılıçlı Mahallesi ormanlık alanda saat 15.50 sıralarında nedeni henüz belirlenemeyen çıkan yangına ise 3 söndürme helikopteri, 17 arazöz ve 80 personel ile müdahale edilmiştir. Yangın saat 18.30 itibarıyla kontrol altına alınmış olup yangından 3 hektarlık ağaçlandırma sahası ve makilik alan zarar görmüştür."

Kaynak: AA / Ferhat Yasak
