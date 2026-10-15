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İstanbul Valiliği, yarın sabah yeniden başlayacak kuvvetli yağışa karşı uyardı

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İstanbul Valiliği, yarın sabah yeniden beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Yağışlar İstanbul'un Avrupa Yakası ve kuzey ilçeleri ile Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli olması bekleniyor; sel, su baskını ve heyelan riskini beraberinde getirebileceği vurgulandı.

İstanbul Valiliği, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren yeniden etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, Marmara Bölgesi'nin doğusunda etkili olan kuvvetli yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi.

Yarın sabah saatlerinden itibaren bölgede yağışların yeniden başlayacağı aktarılan açıklamada, yağışların İstanbul'un başta Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçelerinde ve Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, yağışların yarın gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak cumartesi günü İstanbul genelinde ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli şekilde devam etmesinin beklendiği bildirildi.

14 Ekim'de meydana gelen şiddetli yağışların yol açtığı olumsuzlukların halen devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, yeni yağışlı sistemin sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riskini beraberinde getirebileceği vurgulandı.

Vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA
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