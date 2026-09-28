Haberler

İstanbul Valiliği, perşembeye kadar kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Valiliği, hafta boyunca etkili olması beklenen yağışlara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı. Meteorolojiye göre yağışlar perşembe gününe kadar zaman zaman kuvvetli olacak, rüzgar 40-60 km/saat esecek; sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar yaşanabilir.

İstanbul Valiliği, hafta boyunca etkili olması beklenen yağışların yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre yağışların il genelinde hafta boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Yağışların perşembe gününe kadar zaman zaman kuvvetli olacağı tahminine yer verilen açıklamada, "Rüzgarın, kuzeyli yönlerden orta, yağışla birlikte zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edilmektedir. Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 413 sitede yayınlandı.
Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı

Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi

Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi, ortalık fena karıştı
Melike Şahin’den doğum öncesi yeni paylaşım: Bekliyorum

Ünlü şarkıcıdan karnı burnunda paylaşım: Bekliyorum
Zeynep Mestan'ın Vlahovic sözleri bomba: Onu transfer ederdim

Sorulan soruya "Vlahovic" yanıtını verince olanlar oldu
Gece boyunca yağdı, yeniden şiddetli geliyor! İstanbul için saat verildi

Yeniden şiddetli geliyor! İstanbul için saat verildi
Netanyahu'dan kurmaylarına skandal Erdoğan talimatı! UCM'ye şikayet edecekler

Netanyahu'dan kurmaylarına Erdoğan talimatı: Hemen harekete geçin
Dünyanın izlediği maçta tarihi protesto! İsrail'e karşı bakın ne yaptılar

Dünyanın izlediği maçta tarihi protesto! İsrail'i rezil ettiler
7 kişinin hayatını kaybettiği kazada yürek yakan detay! Aynı aileden 3 kişi var

7 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay! Kimlikler belli oldu