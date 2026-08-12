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İstanbul'da Fırtına Uyarısı: Saatte 80 Kilometre Hıza Ulaşacak

İstanbul'da Fırtına Uyarısı: Saatte 80 Kilometre Hıza Ulaşacak
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İstanbul Valiliği, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatteki hızı yer yer 80 kilometreye ulaşacak fırtına beklendiğini duyurdu. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

(İSTANBUL) İstanbul Valiliği, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden saatteki hızı yer yer 80 kilometreye çıkacak fırtına beklendiğini duyurdu, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yaptı.

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmeleri ışığında fırtına uyarısı yaptı. Uyarıya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden saatteki hızı yer yer 80 kilometreye çıkacak fırtına bekleniyor. Valiliğin açıklaması şöyle:

"AĞAÇ, DİREK DEVRİLMESİ, ÇATI UÇMASI VE ULAŞIMDA AKSAMALARA KARŞI DİKKAT"

"Rüzgarın; yarın (13 Ağustos 2026 Perşembe) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İlimizde havanın bugün parçalı ve az bulutlu, yarın (13 Ağustos 2026 Perşembe) ise parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir"

Kaynak: ANKA
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