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İstanbul Valiliği, kentin 29 Kasım Pazar gününden itibaren Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğini bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'un pazar gününden itibaren soğuk havanın etkisi altına gireceği belirtildi. Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, ilimizin 29 Kasım 2026 Pazar günü Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına gireceği ve hafta boyunca soğuk havanın etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, pazartesi günü hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur şeklinde olmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, rüzgarın il genelinde kuzey yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesinin, yer yer ise saatte 70 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

29 Kasım-2 Aralık tarihlerinde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının paylaşıldığı açıklamada, 29 Kasım Pazar günü 9-10 derece hissedilecek sıcaklık değerlerinin 30 Kasım Pazartesi günü 4-5 dereceye düşeceği, 1 Aralık Salı günü 3-6 derece, 2 Aralık Çarşamba günü de 3-5 derece olacağı tahmin edildi.

VATANDAŞLARA BUZLANMA VE DON UYARISI

Valiliğin buzlanma ve don riskine dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulunduğu açıklamada, ani sıcaklık düşüşüne bağlı olarak özellikle yüksek kesimlerde beklenen buzlanma ve don olayına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: AA