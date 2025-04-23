İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı

İstanbul'da 3 saatte en büyüğü 6,2 şiddetinde olmak üzere 51 deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 km derinliğindeki deprem toplam 13 saniye sürdü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgilere göre, saat 12.13'te 3,9 büyüklüğündeki depremin sonrasındaki 3 saatlik süreçte 51 sarsıntı daha yaşandı.

Sarsıntıların en küçüğü İstanbul'un Silivri ile Büyükçekmece ilçeleri açıklarında 1,6 şiddetinde, en büyüğü ise Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde oldu. Depremlerin derinliği yaklaşık 6 ila 15 kilometre aralığında gerçekleşti.

DEPREM UŞAK'TA BİLE HİSSEDİLDİ

6.2'lik sarsıntı, İstanbul'un yanı sıra İzmir, Balıkesir, Çanakkale ve Uşak'ta da vatandaşları sokağa döktü. Büyük panik yaşanan sarsıntılarda bazı vatandaşlar panikle yüksekten atladı.

"YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR"

İstanbul Valiliği 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Silivri'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde saat 15.30 itibariyle, enerji arzında ve altyapısında, Doğalgaz arzında, İçme suyu ve kanalizasyon altyapısında genel hayatı etkileyecek bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Depremde herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Panik nedeniyle yüksekten atlamalar nedeniyle yaralanan 151 vatandaşlarımızın tedavileri, hastanelerde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda herhangi bir yıkım söz konusu değildir. Fatih İlçemizde metruk bir bina yıkılmış olup, olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. İlgili birimlerin saha çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.