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İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı

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İstanbul peş peşe yaşanan depremlerle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan verilere göre megakentte en büyüğü 6.2 olmak üzere 51 sarsıntı meydana geldi. Can kaybının olmadığı, ancak panikle yüksekten atlayan 151 kişinin yaralandığı açıklandı.

İstanbul'da 3 saatte en büyüğü 6,2 şiddetinde olmak üzere 51 deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 km derinliğindeki deprem toplam 13 saniye sürdü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgilere göre, saat 12.13'te 3,9 büyüklüğündeki depremin sonrasındaki 3 saatlik süreçte 51 sarsıntı daha yaşandı.

Sarsıntıların en küçüğü İstanbul'un Silivri ile Büyükçekmece ilçeleri açıklarında 1,6 şiddetinde, en büyüğü ise Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde oldu. Depremlerin derinliği yaklaşık 6 ila 15 kilometre aralığında gerçekleşti.

DEPREM UŞAK'TA BİLE HİSSEDİLDİ

6.2'lik sarsıntı, İstanbul'un yanı sıra İzmir, Balıkesir, Çanakkale ve Uşak'ta da vatandaşları sokağa döktü. Büyük panik yaşanan sarsıntılarda bazı vatandaşlar panikle yüksekten atladı.

"YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR"

İstanbul Valiliği 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Silivri'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde saat 15.30 itibariyle, enerji arzında ve altyapısında, Doğalgaz arzında, İçme suyu ve kanalizasyon altyapısında genel hayatı etkileyecek bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Depremde herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Panik nedeniyle yüksekten atlamalar nedeniyle yaralanan 151 vatandaşlarımızın tedavileri, hastanelerde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda herhangi bir yıkım söz konusu değildir. Fatih İlçemizde metruk bir bina yıkılmış olup, olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. İlgili birimlerin saha çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Allah (c.c) "YAPRAĞIN DÜŞMESİNİ" bile "serbest", başıboş, BIRAKMAMIŞTIR.... Peki "DEPREM" gibi binlerce kişinin hayatını derinden etkileyecek bir olayı mı "serbest, kendi haline" bırakacak ?...... Kimse kendini kandırmasın..... Bu depremin sebebini, Allah (c.c), Kasas Suresi'nin 59. Ayetinin "2. CÜMLESİNDE" açık açık yazmıştır...... Depremin sebebi : " TOPLUMUN YAPTIĞI ZULÜM, TOPLUMUN İÇİNE BATMIŞ OLDUĞU "AHLAKSIZLIKTIR"... Herkes aklını başına toplasın... yoksa ÇOK DAHA KÖTÜSÜ GELECEK ! Ahiret

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