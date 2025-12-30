Haberler

İstanbul Valiliği, yılbaşı önlemlerini duyurdu: 50 bin personel denetim yapacak

Güncelleme:
İstanbul Valiliği, yılbaşı kutlamaları için 50 bin 427 personelden oluşan geniş bir güvenlik önlemi açıklaması yaptı. 1661 noktada denetimler yapılacak, sağlık hizmetleri kesintisiz sürdürülecek.

İstanbul Valiliği, yılbaşında görev yapacak ekipleri ve alınan önlemleri duyurdu. Açıklamada "1661 noktada 7 bin 225 kara aracı, 37 deniz unsuru, 4 helikopter ve toplam 50 bin 427 personel etkin ve yoğun denetimler yapacaktır" ifadelerine yer verdi

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "İstanbul'da yeni yılı huzur ve güven içinde karşılayabilmek, yeni yılın mutluluğunu yaşayabilmek amacıyla alınması gereken tüm tedbirler alınmıştır. Bu tedbirler kapsamında; Alışveriş merkezleri, havalimanları, otogar ve toplu taşıma araçlarına ait istasyonlar ile yeni yıl kutlaması yapılacak meydanlar, alanlar ve eğlence yerleri başta olmak üzere şehrin tamamında Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerimiz; bin 661 noktada 7 bin 225 kara aracı, 37 deniz unsuru, 4 helikopter ve toplam 50 bin 427 personelle etkin ve yoğun denetimler yapacaktır.

Bütün hastanelerimiz 24 saat sağlık hizmeti vermeye devam edecek; 112 Acil Sağlık Hizmetleri, komuta merkezi ve 340 istasyonda görevli 1.304 sağlık personeliyle görevinin başında olacaktır. AFAD, AKOM, itfaiye birimlerimiz yangın ve benzeri tehlikelere karşı teyakkuz halinde bulunacaktır. Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, 813 personelle gıda ve hijyen denetimlerini sürdürecektir. Ticaret Müdürlüğümüz, 90 personelden oluşan 33 ekiple vatandaşlarımızın ekonomik çıkarlarını korumak, fahiş fiyat nedeniyle olası mağduriyetleri engellemek için denetimlerine devam edecektir. Büyükşehir ve ilçe belediye zabıta ekipleri, denetim ve kontrollerini etkin bir şekilde gerçekleştirecektir. Telefon, elektrik, su, doğalgaz kesinti ve arızalarına karşı ilgili kurumlarca gerekli önlemler alınacaktır. Ağır tonajlı araçlar ile iş makinelerinin Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu ve Kadıköy ilçelerine girişleri 31 Aralık Çarşamba günü sabah saat 08: 00'den 1 Ocak Perşembe sabah saat 12: 00'a kadar yasaklanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı

Trump'tan 'Türkiye ile İsrail arasında çatışma yaşanır mı?' sorusuna net yanıt

Hamas resmen duyurdu: Ebu Ubeyde şehit oldu

Dünyada iki örneği vardı, üçüncüsü Türkiye'de ortaya çıktı! Neredeyse ceviz büyüklüğünde

Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı

Gülben Ergen ile Mustafa Destici arasındaki polemik büyüyor

