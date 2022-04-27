Taksim'deki Gezi Davası protestolarına tutuklama! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Taksim'deki Gezi Davası protestolarına tutuklama!

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

İstanbul Valiliği, Taksim Meydanı'ndaki 'Gezi Davası' protestoları ile ilgili 51 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi de 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Gezi Davası'nda verilen cezalar, Taksim Dayanışması'nın çağrısıyla Taksim'de protesto edildi.

51 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Beyoğlu İlçemizde akşam saatlerinde yapılan basın açıklaması sonrasında grupta bulunanlardan; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı olarak Firuzağa Meydanı ve civarında toplanan, izinsiz toplu yürüyüş yapan, güvenlik güçlerimizin ikazlarına rağmen dağılmayarak sloganlar atan (51) şahıs yakalanmıştır. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Taksim'deki Gezi Davası protestolarına tutuklama!

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Valiliği, Taksim, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title